Vaccini. Al via le prenotazioni per cittadini fragili di età compresa 55 e 59 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) A partire dalle ore 12 di mercoledì 28 aprile i cittadini fragili di età compresa tra 55 e 59 anni, in possesso di un’esenzione per patologia, possono prenotare la vaccinazione anti Covid19 direttamente dal portale prenotazioneVaccinicovid.regione.lombardia.it. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 aprile 2021) A partire dalle ore 12 di mercoledì 28 aprile idi etàtra 55 e 59, in possesso di un’esenzione per patologia, possono prenotare la vaccinazione anti Covid19 direttamente dal portale prenotazionecovid.regione.lombardia.it.

