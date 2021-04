Ultime Notizie Roma del 28-04-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento Europeo è a larga maggioranza l’accordo commerciale di Cooperazione post brexit che stabilisce le regole delle future relazioni tra l’Unione europea e Regno Unito con 666 cinque contrari e 32 astenuti via libera anche la risoluzione politiche di accompagnamento che presenta la valutazione le aspettative del Parlamento e che è passata con 578 cm 51 contrari e 68 astenuti il consenso della loro camera è necessario affinché l’accordo entri in vigore in modo permanente prima della sua scadenza il 30 Aprile 2021 Intesa nella maggioranza sull’apertura metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco d’accordo anche la lega e Renzi che avevano attaccato il limite le 22 in base alla risoluzione delle forze di governo si può ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento Europeo è a larga maggioranza l’accordo commerciale di Cooperazione post brexit che stabilisce le regole delle future relazioni tra l’Unione europea e Regno Unito con 666 cinque contrari e 32 astenuti via libera anche la risoluzione politiche di accompagnamento che presenta la valutazione le aspettative del Parlamento e che è passata con 578 cm 51 contrari e 68 astenuti il consenso della loro camera è necessario affinché l’accordo entri in vigore in modo permanente prima della sua scadenza il 30 AprileIntesa nella maggioranza sull’apertura metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco d’accordo anche la lega e Renzi che avevano attaccato il limite le 22 in base alla risoluzione delle forze di governo si può ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - fanpage : 'Ci sono situazioni che rimangono preoccupanti, soprattutto alla luce del numero delle diagnosi degli ultimi giorni… - fanpage : Il più piccolo ha tre anni e mezzo ed è quello con i sintomi più seri. - CorriereCitta : Vaccini Lazio, 1.000 dosi pronte ma non arriva nessuno. Si cambia strategia: AstraZeneca e J&J ai volontari di tutt… - cremaonline : #Crema: Festa dell'albero 2021, tutela e cura dell'ambiente clicca qui per i dettagli -