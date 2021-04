Sampdoria, Ferrero e l’appello a Draghi: «Lo sport è il sale della vita» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, si è raccontato a Il Tempo e ha parlato della situazione delle sue aziende, criticando il governo. Le sue parole Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo, commentando il momento delle sue aziende cinematografiche e l’emergenza Coronavirus da fronteggiare. Le sue dichiarazioni. CINEMA – «Non riaprirò le mie sale cinematografiche. Per prima cosa non le riapro perché non ci sono i film. Quello che ha vinto l’Oscar l’altra notte fra poco sarà su una piattaforma che guardi da casa e così anche per chi ha vinto il David. Aprire una sala cinematografica non è come montare in bicicletta: ci vogliono almeno 20 giorni, da parte dei distributori, per organizzare nuove ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Massimo, presidente, si è raccontato a Il Tempo e ha parlatosituazione delle sue aziende, criticando il governo. Le sue parole Massimo, presidente, ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo, commentando il momento delle sue aziende cinematografiche e l’emergenza Coronavirus da fronteggiare. Le sue dichiarazioni. CINEMA – «Non riaprirò le miecinematografiche. Per prima cosa non le riapro perché non ci sono i film. Quello che ha vinto l’Oscar l’altra notte fra poco sarà su una piattaforma che guardi da casa e così anche per chi ha vinto il David. Aprire una sala cinematografica non è come montare in bicicletta: ci vogliono almeno 20 giorni, da parte dei distributori, per organizzare nuove ...

