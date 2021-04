Previdenza | Cassa Geometri | ok bilancio 2020 | in 5 anni redditi +25%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - Il Comitato dei Delegati dellaha approvato ilconsuntivo per l'eserciziocon un risultato economico positivo di 35,2 milioni di euro. Nel quinquennio 2016-si è registrato un incremento deisuperiore al 25% che ha sicuramente beneficiato della capacità della categoria di adeguarsi e rispondere agevolmente alle esigenze del mercato. Inelrisentono ancora del trend positivo, registrando un +8% rispetto allo scorso esercizio. Le stime per il 2021, in conseguenza dell'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul comparto delle costruzioni, lasciano prevedere un rallentamento, anche se mitigato dagli incentivi statali relativi alla cessione del credito in caso di ...