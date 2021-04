Nets | obiettivo playoff raggiunto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo gli Utah Jazz anche i Brooklynraggiungono iNba con 10 giornate d’anticipo. Decisiva, in tal.senso, la vittoria ottenuta contro i Toronto Raptors confermardosi capolista della Eastern Conference con il record di 42 vittorie e 20 sconfitte. I Brooklynsono i favoriti per il titolo Nba? Non potrebbe essere altrimenti visto i numeri e la forza della squadra. L’incognita, semmai, riguarda gli infortuni. Da poco hanno ritrovato Kevin Durant e hanno ancora fuori James Harden per un guaio muscolare. Coach Steve Nash, però, si gode il momento: “È grandioso, penso che abbiamo gli occhi di tutti puntati su traguardi più importanti ma è comunque un primo passo. Per questo gruppo, con tutto quello che abbiamo passato, essere in questa posizione con 10 partite da giocare è molto positivo. Credo che comunque tutti ...