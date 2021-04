MotoGP, VR46 Team in classe regina: debutto nel 2022, accordo fino al 2026 (Di mercoledì 28 aprile 2021) accordo tra Tanal Entertainment Sport & Media e VR46 Team, la società di Valentino Rossi. Il Team del Dottore gareggerà in classe regina dalla prossima stagione e lo farà per almeno quattro anni, fino al 2026. VR46 Team impatterà la MotoGP avendo Saudi Aramco come nuovo main sponsor: per questo motivo il Team sarà rinominato ARAMCO Racing Team VR46. Saudi Aramco, compagnia già molto coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il proprio ingresso nel Mondiale della MotoGP 2022 con VR46 Team. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021)tra Tanal Entertainment Sport & Media e, la società di Valentino Rossi. Ildel Dottore gareggerà indalla prossima stagione e lo farà per almeno quattro anni,alimpatterà laavendo Saudi Aramco come nuovo main sponsor: per questo motivo ilsarà rinominato ARAMCO Racing. Saudi Aramco, compagnia già molto coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il proprio ingresso nel Mondiale dellacon. SportFace.

