Milano, incontra due minorenni per comprare Bitcoin ma viene aggredito e rapinato: arrestato un 17enne (Di mercoledì 28 aprile 2021) Carabinieri della Stazione di Paullo hanno arrestato un ragazzo di 17 anni ritenuto l'ideatore principale della rapina commessa da due minorenni , poi arrestati, avvenuta lo scorso 24 settembre, a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Carabinieri della Stazione di Paullo hannoun ragazzo di 17 anni ritenuto l'ideatore principale della rapina commessa da due, poi arrestati, avvenuta lo scorso 24 settembre, a ...

