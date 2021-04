Mafia | Fiammetta Borsellino | ' dopo morte di mio padre volutamente si è guardato altrove'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "si è, perché il Procuratore di allora Giammanco non informò miodell'arrivo del tritolo?". E' la denuncia dinello specialedi Mentana su La7. "L'informativa del generale Subranni era datata il 19 giugno del 1992 .- dice - e miolo apprese solo per casoun incontro con Salvo Andò. E il 28 giugno miolitigò con Giammanco e fece volare i tavolini per aria. Tornato a casa ci disse che la sua condotta era stata irresponsabile e imperdonabile".