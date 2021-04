'Infinito mistero paranormale', cacciatori dell'invisibile in azione in Sardegna (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI "Per favore non chiamateci Ghostbusters". Francesco Piras, 38 anni di Sassari, con la sua associazione no-profit 'Infinito mistero paranormale', assieme ad altri due soci, rintraccia presunte entità 'intrappolate' nelle abitazioni o in ruderi abbandonati. "Non andiamo a caccia di fantasmi", si affretta a precisare Piras, conscio della diffidenza e dello scetticismo attorno alla materia. E spiega nel dettaglio la singolare attività del suo gruppo, pronto a intervenire su richiesta e senza scopo di lucro - assicura - per captare 'presenze' e ricostruirne la storia e le 'intenzioni'. Esperienze che Piras ha raccontato all'AGI. "Vietato fumare" "In una casa del centro storico gli inquilini avevano notato movimenti anomali", racconta il presidente ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI "Per favore non chiamateci Ghostbusters". Francesco Piras, 38 anni di Sassari, con la sua associno-profit '', assieme ad altri due soci, rintraccia presunte entità 'intrappolate' nelle abitazioni o in ruderi abbandonati. "Non andiamo a caccia di fantasmi", si affretta a precisare Piras, conscioa diffidenza eo scetticismo attorno alla materia. E spiega nel dettaglio la singolare attività del suo gruppo, pronto a intervenire su richiesta e senza scopo di lucro - assicura - per captare 'presenze' e ricostruirne la storia e le 'intenzioni'. Esperienze che Piras ha raccontato all'AGI. "Vietato fumare" "In una casa del centro storico gli inquilini avevano notato movimenti anomali", racconta il presidente ...

