Incontro ravvicinato tra un cerbiatto ed un bambino | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Uninsolito quanto tenerissimo quello ripreso in queste immagini. Non capita spesso di incontrare untra le vie della città, eppure questoci è riuscito. Il filmato mostra il piccolo alle prese con unche prima tenta di nascondersi per non farsi vedere per poi avanzare in cerca di carezze. A quanto pare, tra cuccioli ci si intende. Gatto iperprotettivo impedisce aldi salire sul balconeUna scena davvero tenerissima quella riportata in queste immagini: un gatto vuole ...-macchina-paura NoneNeve-macchina-NoneGuarda tutti idivertenti