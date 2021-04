Giro d’Italia 2021 | Matteo Fabbro | top10 nel mirino o gregario di lusso?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è uno dei pochi azzurri che possono realmente coltivare chance di concludere ilin top-10. Lo scalatore della Bora-Hansgrohe, quest’anno, è già stato grandissimo protagonista alla Tirreno-Adriatico, ove ha conquistato il quinto posto in classifica generale. Al recente Tour of the Alps, da lui terminato in dodicesima posizione, inoltre, ha fatto intravedere di avere la condizione ideale per per sfornare una serie di ottime prestazioni nelle tappe del grandenostrano. Il friulano è uno scalatore puro vecchio stampo. Ha la lacuna delle prove contro il tempo, ma, quando è in giornata, ne ha pochi davanti in salita. Chiaramente non può puntare a vincere ile anche il podio, allo stato attuale delle cose, è ...