Gagliano | “De Luca faccia vaccinare gli albergatori”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) di Monica De Santis Il ritorno alla zona gialla fa tirare un sospiro di sollievo ai titolari delle strutture alberghiere della nostra provincia. Ovviamente permane un clima di cauto ottimismo perchè il rischio che la situazione possa purtroppo cambiare è altissimo… “Il passaggio in zona gialla è naturalmente una cosa positiva, che ci consente, da subito, l’interscambio con le altre regioni gialle. – spiega Salvatore, titolare di un’importante struttura alberghiera a Positano – Ovviamente dobbiamo fare molta attenzione perché se la situazione peggiora c’è il serio rischio di perdere questo beneficio. È importante che, il Governo abbia dato, delle indicazioni per le riaperture, come la possibilità di consentire alle persone di andare al mare in spiaggia, così com’è importante che dal 15 maggio venga consentito agli ospiti di poter utilizzare le piscine. Però è ...

