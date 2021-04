Federica Sciarelli: chi è, età, vita privata, Chi l’ha visto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Federica Sciarelli è una conduttrice televisiva e giornalista di grande successo. La giornalista piace molto al pubblico ed è una donna che si impegna molto nei suoi casi di Chi l’ha visto. Questa sera, mercoledì 28 aprile, Federica Sciarelli torna protagonista della prima serata di Rai Tre con una nuova puntata del suo programma. Anche questa sera ampio spazio al caso di Denise Pipitone che la Sciarelli segue da 17 anni con cuore e passione. Federica Sciarelli: chi è? Federica Sciarelli nasce a Roma il 9 ottobre 1958, ha 62 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. I suoi genitori sono originari di Napoli ed il padre era un Avvocato di Stato. Federica Sciarelli ha ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 28 aprile 2021)è una conduttrice televisiva e giornalista di grande successo. La giornalista piace molto al pubblico ed è una donna che si impegna molto nei suoi casi di Chi. Questa sera, mercoledì 28 aprile,torna protagonista della prima serata di Rai Tre con una nuova puntata del suo programma. Anche questa sera ampio spazio al caso di Denise Pipitone che lasegue da 17 anni con cuore e passione.: chi è?nasce a Roma il 9 ottobre 1958, ha 62 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. I suoi genitori sono originari di Napoli ed il padre era un Avvocato di Stato.ha ...

Advertising

zazoomblog : Federica Sciarelli: il volto nascosto della regina di “Chi l’ha visto?” - #Federica #Sciarelli: #volto #nascosto… - DonnaGlamour : Federica Sciarelli: il volto nascosto della regina di “Chi l’ha visto?” - donnafranzisca : Federica Sciarelli ospite nello studio di Maria De Filippi #UominieDonne #chilhavisto - Smile_Isa7 : @Eliansia1 @ore14rai2 No l'ha detto a fine puntata ma stasera ci penserà Federica Sciarelli - Esquivel__Rulez : RT @_LA_1979_: Uno sforzo per non piangere... #DenisePipitone #DomenicaIn La dolcezza di Mara mi ammazza. Un abbraccio ai genitori di Denis… -