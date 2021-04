F1, GP Portogallo 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Salutata Imola, il Mondiale di Formula Uno 2021 fa rotta verso Portimao, per il Gran Premio del Portogallo. Esattamente il percorso inverso rispetto ad un anno fa, quando la gara romagnola succedeva a quella lusitana, ma rimane immutata l’attesa per la tappa dell’Algarve, su un tracciato quanto mai apprezzato da pubblico e piloti. Dopo le prime due tappe stagionali abbiamo visto le vittorie di Lewis Hamilton a Sakhir e di Max Verstappen a Imola. Sarà ancora un duello tra loro due anche a Portimao? Gli indizi porterebbero tutti verso questi due nomi, per cui vedremo anche come si comporteranno i rispettivi compagni di scuderia, con Valtteri Bottas e Sergio Perez che hanno molto da farsi perdonare dopo la pessima figura di Imola. Vedremo come si comporterà la Ferrari sui sali-scendi lusitani, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sgomiteranno per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Salutata Imola, il Mondiale di Formula Unofa rotta verso Portimao, per il Gran Premio del. Esattamente il percorso inverso rispetto ad un anno fa, quando la gara romagnola succedeva a quella lusitana, ma rimane immutata l’attesa per la tappa dell’Algarve, su un tracciato quanto mai apprezzato da pubblico e piloti. Dopo le prime due tappe stagionali abbiamo visto le vittorie di Lewis Hamilton a Sakhir e di Max Verstappen a Imola. Sarà ancora un duello tra loro due anche a Portimao? Gli indizi porterebbero tutti verso questi due nomi, per cui vedremo anche come si comporteranno i rispettivi compagni di scuderia, con Valtteri Bottas e Sergio Perez che hanno molto da farsi perdonare dopo la pessima figura di Imola. Vedremo come si comporterà la Ferrari sui sali-scendi lusitani, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sgomiteranno per ...

Advertising

SkyTG24 : A gennaio il #Portogallo stava attraversando una delle peggiori ondate di #Covid al mondo, ma un severo lockdown ha… - petergomezblog : Covid, in Portogallo terapie intensive quasi vuote e lunedì zero morti: il Paese revocherà diversi limiti e divieti… - oss_romano : #28aprile Un controverso progetto estrattivo in #Portogallo. La salvaguardia dell’ambiente può essere causa di modi… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Portogallo, le immagini mozzafiato del ponte sospeso più grande del mondo. FOTO - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: A gennaio il #Portogallo stava attraversando una delle peggiori ondate di #Covid al mondo, ma un severo lockdown ha permesso d… -