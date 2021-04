Eyeliner e occhi tondi: la tecnica per valorizzare lo sguardo! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il binomio Eyeliner e occhi tondi sembra impraticabile. Spesso, infatti, chi possiede questo particolare taglio, rinuncia all’utilizzo del pennellino per delinearne la forma, temendo di non riuscire nell’intento di allungare l’occhio. Eppure esistono tecniche mirate per consentire di ottenere uno sguardo sensuale e felino anche alle meno inesperte. Tutto dipende semplicemente dalla linea che andrete a tracciare! Con i nostri suggerimenti, potrete imparare il procedimento da mettere in atto per realizzare un cat eyes a prova di bomba. Curiose? Iniziamo! L’Eyeliner è il cosmetico principe per ottenere uno sguardo intrigante: un occhio allungato all’infinito che sopra la mascherina ammicca e seduce. Ma chi ha un taglio tondo, spesso, preferisce gettare la spugna (o il pennellino!) e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il binomiosembra impraticabile. Spesso, infatti, chi possiede questo particolare taglio, rinuncia all’utilizzo del pennellino per delinearne la forma, temendo di non riuscire nell’intento di allungare l’o. Eppure esistono tecniche mirate per consentire di ottenere uno sguardo sensuale e felino anche alle meno inesperte. Tutto dipende semplicemente dalla linea che andrete a tracciare! Con i nostri suggerimenti, potrete imparare il procedimento da mettere in atto per realizzare un cat eyes a prova di bomba. Curiose? Iniziamo! L’è il cosmetico principe per ottenere uno sguardo intrigante: uno allungato all’infinito che sopra la mascherina ammicca e seduce. Ma chi ha un taglio tondo, spesso, preferisce gettare la spugna (o il pennellino!) e ...

