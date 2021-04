Entry list Wta 1000 Roma 2021: le partecipanti e le italiane presenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Entry list del Wta 1000 di Roma 2021, evento in programma dal 10 al 16 maggio. La prima testa di serie sarà rappresentata da Ashleigh Barty, seguita da Naomi Osaka, Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina e Bianca Andreescu, qualora non vi siano cancellazioni impreviste. Nessuna italiana prenderà parte di diritto al tabellone principale. Tuttavia ci saranno comunque delle giocatrici azzurre ai nastri di partenza in virtù delle wild card a disposizione degli organizzatori. Di seguito l’elenco delle tenniste protagoniste degli Internazionali Bnl d’Italia. Entry list WTA 1000 Roma 2021 1 Barty, Ashleigh (AUS) 2 Osaka, Naomi (JPN) 3 Halep, Simona (ROU) 4 Kenin, Sofia (USA) 5 Svitolina, Elina (UKR) 6 Andreescu, Bianca ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’del Wtadi, evento in programma dal 10 al 16 maggio. La prima testa di serie sarà rappresentata da Ashleigh Barty, seguita da Naomi Osaka, Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina e Bianca Andreescu, qualora non vi siano cancellazioni impreviste. Nessuna italiana prenderà parte di diritto al tabellone principale. Tuttavia ci saranno comunque delle giocatrici azzurre ai nastri di partenza in virtù delle wild card a disposizione degli organizzatori. Di seguito l’elenco delle tenniste protagoniste degli Internazionali Bnl d’Italia.WTA1 Barty, Ashleigh (AUS) 2 Osaka, Naomi (JPN) 3 Halep, Simona (ROU) 4 Kenin, Sofia (USA) 5 Svitolina, Elina (UKR) 6 Andreescu, Bianca ...

Advertising

sportface2016 : Entry list qualificazioni #RolandGarros maschile 2021: gli italiani presenti - qnazionale : Roland Garros 2021, entry list qualificazioni maschili: sei gli italiani al via - Ubitennis : Roland Garros 2021, entry list qualificazioni maschili: sei gli italiani al via - turismoER : RT @meftennisevents: ?? Scopri qui la #entrylist maschile dell'Emilia-Romagna Open. Presto on-line anche la entry list della competizione f… - TennisWorldit : Entry list ATP: Sonego e Musetti in campo a Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Entry list Sonego e Andreescu i primi iscritti all'Emilia Romagna Open Campioni, giocatori e giocatrici d'esperienza con un passato ai vertici del circuito mondiale e giovani in rampa di lancio. Sono state diramate le entry list dell'Emilia - Romagna Open, torneo femminile e maschile organizzato da MEF Tennis Events che animerà il parmense a maggio. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il [?]...

Andreescu, Sonego e Musetti: da metà maggio Parma capitale del tennis Sono state pubblicate le entry list dell'Emilia Romagna Open, il torneo che si giocherà a Parma e che vedrà un appuntamento femminile e uno maschile. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il torneo Wta ...

C’è (ancora) Djokovic nell’entry list di Belgrado 2 Ubi Tennis Roland Garros 2021, entry list qualificazioni maschili: sei gli italiani al via Con dieci atleti azzurri già sicuri dell’accesso al tabellone principale, la truppa italiana a Parigi potrebbe essere più numerosa. Gaio e Lorenzi guidano il battaglione tricolore ...

Entry list ATP: Sonego e Musetti in campo a Parma La città di Parma ospiterà per la prima volta nella sua storia un torneo ATP. L’Emilia-Romagna Open si disputerà dal 22 al 29 maggio sulla terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo e pr ...

Campioni, giocatori e giocatrici d'esperienza con un passato ai vertici del circuito mondiale e giovani in rampa di lancio. Sono state diramate ledell'Emilia - Romagna Open, torneo femminile e maschile organizzato da MEF Tennis Events che animerà il parmense a maggio. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il [?]...Sono state pubblicate ledell'Emilia Romagna Open, il torneo che si giocherà a Parma e che vedrà un appuntamento femminile e uno maschile. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il torneo Wta ...Con dieci atleti azzurri già sicuri dell’accesso al tabellone principale, la truppa italiana a Parigi potrebbe essere più numerosa. Gaio e Lorenzi guidano il battaglione tricolore ...La città di Parma ospiterà per la prima volta nella sua storia un torneo ATP. L’Emilia-Romagna Open si disputerà dal 22 al 29 maggio sulla terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo e pr ...