Covid Veneto, Zaia: “Oggi 963 contagi”. Dati 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 963 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di Oggi, 28 aprile, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registrano altri 18 morti, che portano a 11.299 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.238 tamponi, l’indice di positività è al 2,59%. I casi totali in Veneto salgono a 410.176, mentre attualmente i positivi sono 22.521. I ricoverati in ospedale scendono a 1.508 (-38 da ieri): di questi, 1.301 sono pazienti in area non critica (-27) e 207 in terapia intensiva (-11). “Da una decina di giorni si sta scendendo bene, c’è una fase anche un po’ lenta ma graduale e solida. La fase di convivenza col virus è ufficialmente iniziata ed è in capo a tutti noi la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 963 i nuovidi coronavirus insecondo il bollettino di, 28, illustrato dal presidente della regione Luca. Da ieri si registrano altri 18 morti, che portano a 11.299 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.238 tamponi, l’indice di positività è al 2,59%. I casi totali insalgono a 410.176, mentre attualmente i positivi sono 22.521. I ricoverati in ospedale scendono a 1.508 (-38 da ieri): di questi, 1.301 sono pazienti in area non critica (-27) e 207 in terapia intensiva (-11). “Da una decina di giorni si sta scendendo bene, c’è una fase anche un po’ lenta ma graduale e solida. La fase di convivenza col virus è ufficialmente iniziata ed è in capo a tutti noi la ...

VACCINI - OK a protocollo farmacia, nel Vicentino 120 sono già pronte DALLA REGIONE - IL PROTOCOLLO La Giunta regionale del Veneto, con una delibera proposta dall'... Regioni e Propvince Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione di vaccini anti Covid presso ...

Covid, progetto in Veneto Nasce in Veneto un maxi progetto per la riabilitazione dei pazienti che sono stati Covid positivi, per gestire la malattia dopo la fase acuta, per curarne gli effetti collaterali a lungo ...

