Covid, supermercati a rischio e senza sanificazioni: i Nas trovano tracce del virus sui carrelli e sui pos (Di mercoledì 28 aprile 2021) La squadra Nas dei Carabinieri ha chiuso 12 supermercati riscontrando centinaia di irregolarità, tracce di Coronavirus sono state trovate su Pos, carrelli e dispositivi salvatempo. Getty Images / Marco Di LauroI supermercati, in quanto negozi con merce di prima necessità, hanno sempre mantenuto le loro porte aperte durante e l'afflusso di persone è sempre stato regolare. Adesso, il Nucleo di Anti Sofisticazione (Nas) dei Carabinieri, ha deciso di effettuare una serie di controlli su tutto il territorio nazionale per capire se le operazioni di misure di prevenzione anti-Covid venissero effettuate correttamente, ed i risultati hanno portato alla sospensione delle attività commerciali per 12 esercizi. Su un totale di 981 esercizi commerciali ispezionati, 173 sono ...

