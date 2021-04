Coppa Italia Primavera alla Fiorentina | Commisso | «Che orgoglio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roccoha parlato dopo la vittoria dellain finale dicontro la Lazio. Le parole A Sport, il presidente Roccoha parlato dopo la vittoria della suacontro la Lazio in finale di. COPPE – «Tre coppe consecutive, è unper Firenze e per la società. Il merito è loro e di Aquilani, io sono solo uno spettatore. I nostri tifosi meritano sempre gioie». AQUILANI – «Ha fatto un grandissimo lavoro qui. Il primo tempo è stato bellissimo, poi siamo calati ma ce l’abbiamo fatta. Mi piacciono gli allenatori giovani, non quelli vecchi come me». L'articolo proviene da Calcio News 24.