"Chiedere il sacrificio dell'oblio ai parenti delle vittime del terrorismo" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Professor Galli della Loggia, qual è il suo giudizio degli arresti degli ex terroristi italiani a Parigi sul piano storico-politico? È un'operazione che contribuirà a chiarire gli aspetti tuttora irrisolti degli Anni di Piombo, a partire dai delitti Calabresi e Moro, oppure dopo tanto tempo diventa una "vendetta di Stato"? Sul fatto che questi arresti possano contribuire a fare luce su quel periodo storico, ho forti dubbi. Certo, sul caso Moro c'è chi ipotizza soggetti nascosti a tirare le fila, ma a me sembra che le responsabilità siano abbastanza chiare. Come lo è la vicenda Calabresi dopo diverse sentenze giudiziarie. Restano dubbi sulla Strage di Bologna, su cui difatti è in corso l'ennesimo processo. È l'unico episodio di quell'epoca rimasto nell'oscurità. Ma non mi sembra che gli arrestati di oggi possano contribuire a diradarla. Fatti di sangue trascorsi 40 o ...

