Casellati, Falcon 900 come un taxi In un anno 124 voli di Stato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Tra i più spaventati c'è sicuramente la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato infatti - si legge su Repubblica - durante la pandemia nell'ultimo anno, ha utilizzato i voli di Stato per un numero record di volte, ben 124 tratte effettuate con il Falcon 900 dell’Aeronautica, da maggio 2020 ad oggi. Di queste, 97 sulla rotta Roma-Venezia. Andata e ritorno. È il tragitto casa-lavoro di Casellati, la cui famiglia tuttora risiede e vive a Padova. In sei casi, invece, il trireattore bianco si sposta tra Roma e la Sardegna, destinazione Alghero: il 18 agosto, e poi una settimana dopo, il 25. In quei giorni, riporta la stampa locale, la presidente Casellati è in ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Tra i più spaventati c'è sicuramente la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. La seconda carica delloinfatti - si legge su Repubblica - durante la pandemia nell'ultimo, ha utilizzato idiper un numero record di volte, ben 124 tratte effettuate con il900 dell’Aeronautica, da maggio 2020 ad oggi. Di queste, 97 sulla rotta Roma-Venezia. Andata e ritorno. È il tragitto casa-lavoro di, la cui famiglia tuttora risiede e vive a Padova. In sei casi, invece, il trireattore bianco si sposta tra Roma e la Sardegna, destinazione Alghero: il 18 agosto, e poi una settimana dopo, il 25. In quei giorni, riporta la stampa locale, la presidenteè in ...

Advertising

Affaritaliani : Casellati,il Falcon 900 come un taxi. Roma-Venezia,124 volte con voli di Stato - MustErminea : RT @simonacambarau: La #Casellati col Falcon per evitare il Covid e voi stipati come sardine tra autobus e metro. Perché io sono io e voi n… - Fuffa__ : Ma, ai nostri occhi, come può essere credibile questa classe politica? #Casellati #Falcon - misiagentiles : .@SenatoStampa, quei 124 voli di Stato della presidente #Casellati in 1 anno: “Per evitare il #Covid'?! Il 75% dell… - BortoneMauro : RT @siriomerenda: +++ La Presidente del Senato #Casellati ha usato l'aereo di Stato 124 volte in un anno per evitare il Covid...i medici le… -