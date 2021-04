Calciomercato Bologna | torna di moda un ex Inter per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilsi prepara a salutare alcuni giocatori in estate e punta su un exche gioca in Cina, già seguito a gennaio Rodrigo Palacio e El Ropero Santander potrebbero salutare in estate. Di certo ilnon sta a guardare e nelle ultime settimane, come scrive La Gazzetta dello Sport ha riallacciato i contatti con l’entourage di Marko Arnautovic, attualmente in Cina allo Shangai SIPG. Saputo ci aveva provato già a gennaio, ma non era possibile per il giocatore sciogliere il contratto con il suo club. In estate invece potrà farlo e la proposta potrebbe essere di due anni di contratto con opzione per una terza stagione al Club de Montreal, altro club di proprietà del presidente del. L'articolo proviene da Calcio News 24.