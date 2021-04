Verso l' intesa sulla proroga dello Smart working emergenziale fino al 30 settembre

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 aprile 2021) “Estensione al 30del regime di lavoro agile, un approfondimento tecnico sulle questioni più critiche che possono emergere dalla diffusione del lavoro agile e la definizione di un accordo quadro all’interno del quale si può sviluppare la negoziazione. Il Ministero ha anche assunto l’impegno a verificare la possibilità di utilizzare strumenti di incentivazione per favorire questo processo”. E’ quanto è emerso dal Tavolo di confronto con le parti sociali sul lavoro agile che si è tenuto questo pomeriggio. “Il ritorno alla disciplina ordinaria - ha detto in apertura il ministro Orlando - dovrà avvenire riflettendo su punti di forza e di debolezza che sono emersi durante questo lungo periodo di sperimentazione di lavoro agile. In vista della definizione di una normativa post emergenza, o comunque di un ...