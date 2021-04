Vaccini: a maggio le preadesioni per i 50enni (Di martedì 27 aprile 2021) Dal 4 maggio partirà la preadesione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per la fascia 55 - 59 anni, dal 17 maggio per quella 50 - 54 anni. La Regione scrive a Roma per chiedere più dosi. Per garantire i richiami senza penalizzare la prosecuzione delle immunizzazioni ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 27 aprile 2021) Dal 4partirà la preadesione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per la fascia 55 - 59 anni, dal 17per quella 50 - 54 anni. La Regione scrive a Roma per chiedere più dosi. Per garantire i richiami senza penalizzare la prosecuzione delle immunizzazioni ...

meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - M5S_Camera : Con il G20 in programma il 21 maggio il nostro Paese ha un’occasione unica per indicare una nuova via su vaccini e… - thelondonboys47 : RT @cocchi2a: @brunotomaino Ho detto decisione affrettata La Sardegna da bianca a rossa in 15 giorni Indice di contagiosità ancora vicino a… - vocealta_it : #Lombardia-#vaccini, precedenza ai malati cronici. Per i 50enni prenotazioni aperte da maggio… - panzaantonio61 : RT @paolomosanghini: Il generale Figliuolo in Friuli: «Da vaccini lo slancio a ripartire come 45 anni fa». Poi detta l’agenda: dosi per tut… -