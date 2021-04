Sopravvivere allo stupro, la storia di Luce: «Combatto la cultura che ci vuole bugiarde fino a prova contraria» – L’intervista (Di martedì 27 aprile 2021) Da una parte le urla di un uomo che, per difendere suo figlio Ciro accusato di stupro, sfrutta il suo potere mediatico per farsi sentire. Dall’altra l’esperienza di centinaia e centinaia di ragazze che ogni giorno non trovano la voce per raccontare quanto subito. Non sono tante le vittime di violenza che hanno la forza di parlare di quanto subito o che riescono a rendersi conto dello stupro nei tempi – limitati – concessi dalla giustizia italiana per sporgere denuncia. La legge Codice Rosso ha ampliato la forbice di tempo concessa alle donne di altri 6 mesi, allungando a un anno il periodo utile per andare dalle autorità e sperare di portare a processo lo stupratore. Ma ancora non basta. E la storia di Luce, che ha metabolizzato la violenza solo dopo più di un anno, è un esempio lampante. Luce ha ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Da una parte le urla di un uomo che, per difendere suo figlio Ciro accusato di, sfrutta il suo potere mediatico per farsi sentire. Dall’altra l’esperienza di centinaia e centinaia di ragazze che ogni giorno non trovano la voce per raccontare quanto subito. Non sono tante le vittime di violenza che hanno la forza di parlare di quanto subito o che riescono a rendersi conto dellonei tempi – limitati – concessi dalla giustizia italiana per sporgere denuncia. La legge Codice Rosso ha ampliato la forbice di tempo concessa alle donne di altri 6 mesi, allungando a un anno il periodo utile per andare dalle autorità e sperare di portare a processo lo stupratore. Ma ancora non basta. E ladi, che ha metabolizzato la violenza solo dopo più di un anno, è un esempio lampante.ha ...

