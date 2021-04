Sessantamila euro per due maglie di Maradona | via all’asta record

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSe non è, poco ci manca.dalle 15 del 6 maggio lediper quasi. Il capitolo dedicato al calcio vanta alcuneestremamente rare, in particolare la maglia del Lanerossi Vicenza indossata da Paolo Rossi nella stagione 1977-1978 (lotto 216, stima 15.000-20.000) e una collezione di numeri 10 dagli anni ’80 al 2000, tra cui Del Piero, Totti, Baggio e soprattutto. Le duepiù importanti del Pibe de Oro, entrambe ”match worn”, sono la maglia della sua prima stagione al Napoli 1984/1985 (la cosiddetta ”Cirio” dal nome dello sponsor), estremamente rara, indossata in occasione della partita di campionato Cremonese-Napoli, ...

Se non è record, poco ci manca. All'asta dalle 15 del 6 maggio le maglie di Maradona per quasi sessantamila euro. Il capitolo dedicato al calcio vanta alcune maglie estremamente rare, in particolare l ...