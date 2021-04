Scritte no vax | il Comune | “Quasi tutte su edifici privati | solleciteremo i proprietari a rimuoverle”

(Di martedì 27 aprile 2021) All’assessore ai Lavori Pubblici di Palafrizzoni, Marco Brembilla,quellehanno fatto un certo effetto. “Le ho guardate con attenzione quelle che avete fotografato, una dopo l’altra. La stragrande maggioranza sono su– tiene a sottolineare -. Ilnon può obbligare iad intervenire, ma con l’aiuto del segretario comunale stiamo pensando ad un modo per sollecitarli”. Per ora, non scende nei dettagli. “Non escludiamo un’ordinanza – si limita a commentare -, ma valuteremo con attenzione”. Questo il commento dell’assessore, dopo il servizio pubblicato lunedì 26 aprile da Bergamonews, che mostrava decine e decine dino vax comparse sui muri della città. Almeno una quarantina, scovate nel giro di poche ore. Una sorta di ...

Decine di scritte negazioniste macchiano la città simbolo della prima ondata Covid. Uno sfregio, per molti, che rischia di andare oltre il senso del decoro. Qualora il Comune o i privati abbiano la possibilità