(Di martedì 27 aprile 2021)è reduce da una stagione a due facce. Il saltatore giapponese ha cominciato senza ottenere risultati di rilievo, ma è cresciuto di colpi settimana dopo settimana, tanto che tra febbraio e marzo è stato l’atleta capace di raccogliere il maggior numero di punti in Coppa del Mondo. Ciononostante, il nipponico ha archiviato un Mondiale deludente, durante il quale non è riuscito a lasciare il segno, dovendosi poi arrendere a Karl Geiger nella corsa alla Coppa di volo, conclusa a pari punti con il tedesco, al quale ha però dovuto cedere il trofeo in virtù dell’inferiore numero di vittorie (1 contro 2). Eppure, nonostante tutto, l’asiatico ha concluso quarto la classifica generale, risultando l’unico atleta riuscito a imporsi su ogni tipologia di trampolino (piccolo, grande e di volo). In un’intervista rilasciata alla televisione giapponese ...

Advertising

zazoomblog : Salto con gli sci Ryoyu Kobayashi: “A inizio inverno mi mancava forza. Ora voglio l’oro a Pechino 2022” - #Salto… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #27aprile 1540, #Venezia: I Savi del Magistrato alle Acque, dopo le varie deviazioni del #Brenta volte ad evitare l’in… - settestorie : RT @alberto_sanavia: #27aprile 1540, #Venezia: I Savi del Magistrato alle Acque, dopo le varie deviazioni del #Brenta volte ad evitare l’in… - GiovannaCampi6 : RT @alberto_sanavia: #27aprile 1540, #Venezia: I Savi del Magistrato alle Acque, dopo le varie deviazioni del #Brenta volte ad evitare l’in… - 94HRST : ADESSO HO CAPITO PERCHÉ A PETER CHE HA FATTO IL RECORD MONDIALE DI SALTO CON LA CORDA GLI POTREBBE INTERESSARE SPOTIFY PREMIUM -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

FondoItalia.it

1.l'enciclica Fratelli tutti , papa Francesco ha compiuto undi qualità nella comunicazione. Per la prima volta, infatti, il riferimento alla politica non è indiretto, ma esplicito. Il ...Ti amo", ha scritto la Boccia pubblicando un buffo scattolei in primo piano e il marito sullo sfondo, colto in unadi gioia. "Questa è un'immagine che cambia la mia vita, il mio modo di ...L'ex attaccante del Manchester City ammette a UEFA.com che "tutto è possibile" per la Roma in semifinale di UEFA Europa League.ANCONA - Potrebbe essere una scena da film in bianco e nero. O forse un soggetto da commedia all’italiana. I commissari al centro del campo attrezzati con megafoni e binocoli, la ...