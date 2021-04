RSA: visite libere per i vaccinati Il caso sollevato da Affari (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti a portare in Conferenza il problema dimenticato delle viste agli anziani nelle RSA Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti a portare in Conferenza il problema dimenticato delle viste agli anziani nelle RSA Segui sutaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : RSA visite Riaperture delle Rsa: "Il governo ci dia norme chiare per le visite dei parenti" Il governo deve dare un segnale chiaro riguardo alle visite nelle Rsa, perché molte strutture per anziani non se la sentono di riaprire assumendosene da sole la responsabilità. A dirlo è Sebastiano Capurso di Anaste, una delle associazioni che ...

Nuove linee guida per le visite in Rsa: dal 1 maggio torna il contatto L'assessorato provinciale alla salute ha approvato le nuove Linee guida che regolamenteranno, a partire dal prossimo 1 maggio , le visite dei familiari agli ospiti delle Rsa , che, nel rispetto dei protocolli definiti, potranno finalmente riabbracciare i propri cari senza le barriere delle stanze degli abbracci. Definite assieme ...

Covid: Rsa, dal primo maggio visite familiari con contatto Agenzia ANSA Moratti: “Riapriamo le visite nelle case di riposo con il green pass” Permettere le visite e gli incontri tra familiari e ospiti delle residenze per anziani se a entrambi è stata rilasciata la certificazione verde Covid-19. Questa è la proposta fatta dall’assessore al W ...

Dal primo maggio nelle Rsa del Trentino visite con contatto Sono state approvate dall’assessorato provinciale alla salute, congiuntamente con Apss, Spes e Upipa, le Linee guida che regolamentano le visite dei familiari agli ospiti delle Rsa.Dal prossimo primo ...

