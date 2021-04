Royal wedding in Germania: il principe Alexander sposerà l’imprenditrice Hande Macit (Di martedì 27 aprile 2021) La Germania sta per vivere un nuovo royal wedding. Il Granducato di Meclemburgo–Strelitz ha annunciato le nozze del principe Alexander con l’imprenditrice Hande Macit pubblicando su Twitter una nuova foto degli innamorati scattata dal fotografo reale Patrick van Katwijk. https://twitter.com/MecklenStrelitz/status/1385561863040258048 Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) La Germania sta per vivere un nuovo royal wedding. Il Granducato di Meclemburgo–Strelitz ha annunciato le nozze del principe Alexander con l’imprenditrice Hande Macit pubblicando su Twitter una nuova foto degli innamorati scattata dal fotografo reale Patrick van Katwijk. https://twitter.com/MecklenStrelitz/status/1385561863040258048

