Recovery | Draghi | ‘su ponte Stretto c’è relazione governo | a giorni in Parlamento’

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Sulsullo, c’è unapronta, credo sia stata chiusa oggi, e verrà inviata dal ministro delle Infrastrutture al Parlamento per la discussione. Non posso dire altro…”. Così il premier Mario, intervenendo in replica nell’Aula del Senato. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - DiacronicoMurra : RT @GeMa7799: Recovery Plan, Mario Draghi prima del voto del Senato sul Recovery: 'Mai detto garantisco io'. Chi aveva detto che in quella… - LupodiBrughiera : @RaphaelRaduzzi @ValeMameli ... che poi è praticamente uguale a quello del DucaGonde... che invece presumo andasse… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

21.13: "Da Italia dipende successo Ue" "Le riforme non si fanno strozzando i Paesi con alti tassi di interesse. Colanche con tassi zero. Se fallirà, fallirà anche la politica fiscale comune ...Lo dice il premiernella replica al Senato. Si tratta di 'una scommessa sulla capacità di spendere, ma soprattutto spendere bene il denaro e l'Italia è in prima fila'.Il premier nella replica al Senato: "Cruciale colaborazione potere legislativo ed esecutivo" (ANSA) ..."Una sconfitta nel Pnrr sarebbe grave perché a pagarne il prezzo saremmo noi, ma anche l'Europa tutta perché non sarà più possibile convincere gli altri Stati a fare una politica fiscale ...