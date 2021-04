Pfizer è pronta a immunizzare anche gli under 16 | su di loro vaccino efficace al 100%

Advertising

Tomas1374 : RT @globalistIT: - globalistIT : - anteprima24 : ** Pfizer pronta a vaccinare gli under 16: 'Efficace al 100% sui giovani' ** - AgoraBlog2 : SANITÀ A lei i nostri auguri di pronta guarigione. Il Sindaco: 'Fra i positivi mia moglie, peraltro vaccinata con e… - Gio_Merenda : @Bluefidel47 Tutti tranquilli..Pfizer ha detto che ha pronta la terza dose per la variante indiana! Reazioni avvers… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer pronta

anteprima24.it

... 'Siamo pronti a immunizzare anche i giovani sotto i 16 anni', risponde così Valentina Marino, direttrice medico diItalia in un'intervista alla "Stampa". Alla domanda 'ad oggi quanto dura l'...Solo il 10 per cento delle volte è stato somministrato- BioNTech: il resto " 90 per cento " ... La piazza " il cui movimento non si riconosce nei partiti tradizionali " èa dare battaglia ...Il governatore intende migliorare il collegamento operativo con l’assessorato. Dosi ancora carenti, la priorità sarà data alle seconde dosi. Limitata la somministrazione ai caregiver ...A parlare dell'imminente campagna di immunizzazione che comprenderà anche bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni è la direttrice di Pfizer Italia Valentina Marino ...