'Noi Campani': "Dal Partito Democratico ruvide e sciocche profezie" (Di martedì 27 aprile 2021) Benevento – "Abbiamo cose più serie cui pensare che commentare le ruvide, sciocche profezie di parte del PD locale. Per intanto, presenteremo liste in tutti i Comuni campani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Quanto alla vita politica, abbiamo dimostrato di averne sette. Per la ferrovia Valle Caudina confermiamo quanto dichiarò il nostro consigliere regionale, Luigi Abbate. Si deve alla Regione Campania la trattativa con Rfi, non certo a qualche dirigente PD locale. Piuttosto, impegniamoci tutti a realizzare per davvero la Benevento Caianello, che, allo stato, si ferma a San Salvatore Telesino e a portare avanti la strada Caserta Sud / Benevento, che giaceva negli archivi dell'Anas e che, con De Luca e Cascone, abbiamo rimesso in circolazione progettuale ed esecutiva". Così in una nota la ...

