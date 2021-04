‘Ndrangheta, traffico di droga dal Sudamerica a Calabria e Lombardia: smantellata organizzazione di narcotrafficanti, 15 arresti (Di martedì 27 aprile 2021) traffico di droga: 15 arresti, smantellata un’organizzazione internazionale di narcotrafficanti collegata alla ‘Ndrangheta Dalle prime luci dell’alba ottanta finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, stanno eseguendo nell’area metropolitana di Milano, nelle province limitrofe di Pavia, Monza Brianza e a Roma 15 ordinanze di custodia cautelare di cui 11 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, disposte dal gip del Tribunale di Milano: in carcere sono andati 6 peruviani e 5 italiani. I finanzieri sono riusciti a tracciare le rotte del narcotraffico che, partendo dal Perù, passava per la Spagna per poi arrivare in Italia, ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)di: 15un’internazionale dicollegata allaDalle prime luci dell’alba ottanta finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, stanno eseguendo nell’area metropolitana di Milano, nelle province limitrofe di Pavia, Monza Brianza e a Roma 15 ordinanze di custodia cautelare di cui 11 in carcere e 4 aglidomiciliari, disposte dal gip del Tribunale di Milano: in carcere sono andati 6 peruviani e 5 italiani. I finanzieri sono riusciti a tracciare le rotte del narcoche, partendo dal Perù, passava per la Spagna per poi arrivare in Italia, ...

Advertising

poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - GDF : Lotta all’#ndrangheta. #GDF #ReggioCalabria, #SCICO, @poliziadistato e @_Carabinieri_ eseguono 53 arresti per Assoc… - zazoomblog : ‘Ndrangheta traffico di droga dal Sudamerica a Calabria e Lombardia: smantellata organizzazione di narcotrafficanti… - Alfonso9015 : RT @GDF: Lotta all’#ndrangheta. #GDF #ReggioCalabria, #SCICO, @poliziadistato e @_Carabinieri_ eseguono 53 arresti per Associazione mafiosa… - tax_tweet : Rifiuti e autoriciclaggio: il “capitale sociale” inesauribile della ‘ndrangheta lombarda -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta traffico Vittorio Brumotti aggredito, Chef Rubio lo insulta: «Infame, troppo poche te ne hanno date» Corriere della Sera