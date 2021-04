La “macchina della verità” alle frontiere di cui l’Europa preferiva non parlare (Di martedì 27 aprile 2021) Telecamere di videosorveglianza (Pixabay)Velocizzare il lavoro delle guardie di frontiera fornendole di un aiuto-poliziotto in forma di avatar in grado non solo di rilevare i dati biometrici dei viaggiatori, quali impronte digitali e tratti del volto, ma anche di scoprire le loro emozioni, individuando chi mente ed è quindi un potenziale terrorista. È questo l’obiettivo del progetto iBorderCtrl – acronimo per Intelligent portable border control system – finanziato con 4,5 milioni di euro dal programma di ricerca della Commissione europea Horizon 2020 e sperimentato ai confini dell’Unione dal settembre 2016 all’agosto 2019. Una delle sue componenti tecnologiche si chiama “silent talker” ed è un sistema di analisi dei movimenti facciali sviluppato dall’Università metropolitana di Manchester per identificare le emozioni di chi parla e quindi capire se mente. Chi scrive ha ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) Telecamere di videosorveglianza (Pixabay)Velocizzare il lavoro delle guardie di frontiera fornendole di un aiuto-poliziotto in forma di avatar in grado non solo di rilevare i dati biometrici dei viaggiatori, quali impronte digitali e tratti del volto, ma anche di scoprire le loro emozioni, individuando chi mente ed è quindi un potenziale terrorista. È questo l’obiettivo del progetto iBorderCtrl – acronimo per Intelligent portable border control system – finanziato con 4,5 milioni di euro dal programma di ricercaCommissione europea Horizon 2020 e sperimentato ai confini dell’Unione dal settembre 2016 all’agosto 2019. Una delle sue componenti tecnologiche si chiama “silent talker” ed è un sistema di analisi dei movimenti facciali sviluppato dall’Università metropolitana di Manchester per identificare le emozioni di chi parla e quindi capire se mente. Chi scrive ha ...

