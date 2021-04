La Figc ha vietato le multiproprietà, ma De Laurentiis e Lotito sono salvi. Per ora (Di martedì 27 aprile 2021) Tra le varie decisione prese dal Consiglio della federcalcio è passata un po’ sottotraccia la modifica regolamentare in materia di multiproprietà, per le società professionistiche. La Figc ha deciso di vietare “le plurime partecipazioni di controllo da parte di un medesimo soggetto in ambito professionistico, anche nell’ipotesi in cui una società dilettantistica, controllata da un soggetto impegnato come socio di controllo nel professionismo, salga in Serie C”. Insomma non saranno più ammessi casi come “la” Bari di De Laurentiis e la Salernitana di Lotito. Da ora in poi se un “soggetto” controllasse un club professionistico e uno dilettantistico, e quest’ultimo ottenesse la promozione tra i pro, l’azionista di maggioranza sarebbe obbligato a cedere il controllo di una delle due società. Lotito e De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) Tra le varie decisione prese dal Consiglio della federcalcio è passata un po’ sottotraccia la modifica regolamentare in materia di, per le società professionistiche. Laha deciso di vietare “le plurime partecipazioni di controllo da parte di un medesimo soggetto in ambito professionistico, anche nell’ipotesi in cui una società dilettantistica, controllata da un soggetto impegnato come socio di controllo nel professionismo, salga in Serie C”. Insomma non saranno più ammessi casi come “la” Bari di Dee la Salernitana di. Da ora in poi se un “soggetto” controllasse un club professionistico e uno dilettantistico, e quest’ultimo ottenesse la promozione tra i pro, l’azionista di maggioranza sarebbe obbligato a cedere il controllo di una delle due società.e De ...

