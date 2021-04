Già vaccinati 20 brianzoli su 100 (Di martedì 27 aprile 2021) di Marco Galvani Il 20% dei brianzoli ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino: sono 149.015 persone su una popolazione target di 749.179. Mentre in 64.995 hanno già fatto anche il richiamo. E nei ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) di Marco Galvani Il 20% deiha ricevuto almeno la prima dose di vaccino: sono 149.015 persone su una popolazione target di 749.179. Mentre in 64.995 hanno già fatto anche il richiamo. E nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Già vaccinati 1.422.474 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 19.460 nella giornata di oggi, 26 aprile Tra i vaccinati in particolare sono 4.652 gli over80, 3.593 i settantenni e 5.651 le persone ...le 9.400 dosi di AstraZeneca e le 16.600 dosi di Moderna previste in consegna domani ma arrivate già ...

Mascherine e distanziamento: cosa fare se si è vaccinati? - COVID - 19: COME USARE GUANTI E MASCHERINE NIENTE DISTANZA O MASCHERINE SE SI INCONTRANO DUE VACCINATI Gli autori del documento sono partiti dai dati raccolti durante la sperimentazione clinica dei ...

Von der Leyen: porte aperte in Europa ai turisti Usa già vaccinati AGI - Agenzia Italia