“È lui”. Coniugi Bolzano, la conferma: è il cadavere di Peter Neumair. Come lo hanno riconosciuto (Di martedì 27 aprile 2021) Negli ultimi giorni è stata ordinata la ripresa delle ricerche di Peter Neumair, il 63 anni, era scomparso lo scorso 4 gennaio assieme alla moglie Laura Perselli, di 68 anni. un reparto cinofilo della Polizia (di stanza a La Spezia), specializzato nelle ricerche in acqua. E nelle ultime ore la vicenda pare essere arrivata ad un punto di svolta. Infatti è stato trovato nell’Adige un corpo senza vita nella mattinata di martedì 27 aprile: il cadavere è riaffiorato all’altezza della pista ciclabile. È stato un ragazzo che passeggiava con il cane lungo il fiume ad avvisare le autorità. Il corpo senza vita è stato trovato fiume Adige all’altezza di Ravina di Trento, una cittadina si trova poco a sud della città capoluogo, a circa 60 km di distanza da Bolzano. (Continua dopo la foto) Il corpo è in forte stato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Negli ultimi giorni è stata ordinata la ripresa delle ricerche di, il 63 anni, era scomparso lo scorso 4 gennaio assieme alla moglie Laura Perselli, di 68 anni. un reparto cinofilo della Polizia (di stanza a La Spezia), specializzato nelle ricerche in acqua. E nelle ultime ore la vicenda pare essere arrivata ad un punto di svolta. Infatti è stato trovato nell’Adige un corpo senza vita nella mattinata di martedì 27 aprile: ilè riaffiorato all’altezza della pista ciclabile. È stato un ragazzo che passeggiava con il cane lungo il fiume ad avvisare le autorità. Il corpo senza vita è stato trovato fiume Adige all’altezza di Ravina di Trento, una cittadina si trova poco a sud della città capoluogo, a circa 60 km di distanza da. (Continua dopo la foto) Il corpo è in forte stato di ...

