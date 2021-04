Diletta Leotta si sfoga: “Non posso più stare zitta” (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vero e proprio sfogo sui social network da parte di Diletta Leotta. Ma ecco quali sono state le sue parole nel dettaglio. I riflettori si sono ancora una volta accesi su di lei e sulla sua vita privata. Diletta Leotta però questa volta ha deciso di non tacere e, in un certo senso di ribellarsi Leggi su youmovies (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vero e proprio sfogo sui social network da parte di. Ma ecco quali sono state le sue parole nel dettaglio. I riflettori si sono ancora una volta accesi su di lei e sulla sua vita privata.però questa volta ha deciso di non tacere e, in un certo senso di ribellarsi

Advertising

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - PagineRomaniste : Lo sfogo di Diletta #Leotta: 'Io dipinta come una mangiauomini' - FOTO #Friedkin - LAROMA24 : Instagram, Diletta Leotta si sfoga contro le voci di gossip: 'Perché una donna non può avere amici ma solo amanti?'… - cospignatelli : Diletta Leotta dopo gli articoli degli ultimi giorni tira in mezzo la storia delle donne trattate in maniera divers… - fisco24_info : Diletta Leotta sbotta su Instagram: 'Basta gossip spazzatura su di me!': La conduttrice rompe il silenzio dopo sett… -