Covid: India,2 morti e 100 positivi in staff diplomatici Usa (Di martedì 27 aprile 2021) Il personale diplomatico degli Stati Uniti in India è stato colpito duramente dalla devastante ondata di coronavirus che sta mettendo in ginocchio in Paese: nelle ultime due settimane due dipendenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Il personale diplomatico degli Stati Uniti inè stato colpito duramente dalla devastante ondata di coronavirus che sta mettendo in ginocchio in Paese: nelle ultime due settimane due dipendenti ...

Advertising

disinformatico : Vorrei sentire dai negazionisti del Covid come spiegano il fatto che in India sta morendo di colpo così tanta gente… - warispathan : Modi leads India into viral apocalypse - Internazionale : È la catastrofe che tutti temevano fin dall’inizio della pandemia: un’esplosione del numero dei casi con ospedali a… - luc_sca : RT @antonio_bordin: L’#India , dopo aver raggiunto l’azzeramento del #Covid senza “campagne vaccinali”, improvvisamente ripiomba nella pand… - Sparecchiavoooo : RT @gr_grim: In #India muoiono 2,3 milioni di bambini l'anno per malattie prevenibili e curabili. Di questi, 330.000 muoiono di diarrea. La… -