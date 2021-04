Covid Gb | 2 685 nuovi contagi e 17 morti

(Di martedì 27 aprile 2021) Secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie, nel Regno Unito sono stati registrati 17decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore, tra quanti erano risultati positivi nei 28 giorni precedenti la morte. Dall’inizio della pandemia, le vittime delsono state 127.451. Nelle ultime 24 ore sono stai registrati 2.685, per un totale di 4.409.631 dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Inconsueta la notizia, segnalata il 5 aprile, dei documenti utili per la dichiarazione dei redditi ritirati a domicilio e poi restituiti dalle Acli emiliane. Se si vuole, più prevedibile è il servizio ...