Covid | calano le terapie intensive | ecco le regioni ancora sopra la soglia d' allerta DATI

(Di martedì 27 aprile 2021) Le persone positive al coronavirus in rianimazione sono 2.748, cioè 101 in meno rispetto a ieri. A livello nazionale, la percentuale di posti in rianimazione occupati da malatiè in linea con lad'fissata al 30%. Ma ci sonoalcuneche superano il livello d'allarme. Intanto, sono 10.404 i nuovi contagi in Italia, a fronte di 302.734 tamponi giornalieri effettuati

In Emilia Romagna poco più di 700 casi,i ricoveri Nuovi casi di coronavirus poco sopra i 700 in Emilia - Romagna, calo nei ricoveri di pazientie quasi mezzo milione di cittadini ...A livello ospedaliero sono 20.312 i ricoverati con sintomiin corsia d'ospedale ( - 323 in 24 ... Questa storia che i contagidurante la bella stagione è un mito da sfatare'. E ancora: '...55Gli anticorpi monoclonali per sconfiggere il Covid, a Palermo 7 centri autorizzati all'uso 17:55Covid, nuovi contagi in lieve calo in Sicilia e a Palermo: attesa decisione su proroga zona rossa ...In calo i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Meno di 450mila gli attualmente positivi in tutta la Penisola ...