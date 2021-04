Covid-19, Pass vaccinale: tre prerogative. All’estero via al formato digitale (Di martedì 27 aprile 2021) C’è chi lo chiama Green Pass, chi Certificato verde o Pass vaccinale. Fa lo stesso. Si tratta di un documento che certifica l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al virus attraverso un tampone antigenico rapido o molecolare. Fondamentale con la riapertura di un’Italia a forti tinte gialle. Covid-19, via al Green Pass (Adobe Stock)I Pass vaccinali servono per muoversi liberamente sul territorio nazionale, anche tra regioni e province autonome in zona arancione e rossa, o anche All’estero. E’ un tema di grande attualità perché c’è chi lo fornisce in formato cartaceo, chi punta sulla digitalizzazione del “prodotto”, sotto forma di app o QR code. All’estero, per esempio, ci sono tanti tipi ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) C’è chi lo chiama Green, chi Certificato verde o. Fa lo stesso. Si tratta di un documento che certifica l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal-19 o la negatività al virus attraverso un tampone antigenico rapido o molecolare. Fondamentale con la riapertura di un’Italia a forti tinte gialle.-19, via al Green(Adobe Stock)Ivaccinali servono per muoversi liberamente sul territorio nazionale, anche tra regioni e province autonome in zona arancione e rossa, o anche. E’ un tema di grande attualità perché c’è chi lo fornisce incartaceo, chi punta sulla digitalizzazione del “prodotto”, sotto forma di app o QR code., per esempio, ci sono tanti tipi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Covid: chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere #decretocovid - Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - Adnkronos : #Passvaccinale: il sottosegretario alla Salute lancia la proposta. Che ne pensate? - RisatoNicola : RT @Potemkin959: Tutti protestano solo a parole, piagnucolano disciplinatamente, gli autonomi si disinteressano, gli altri dipendenti se ne… - Testament73 : RT @MinutemanItaly: E niente, prosegue la presa per il culo di @VincenzoDeLuca C'è emergenza Covid, ci segrega tutti in casa, vuole i pass… -