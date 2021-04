Comune di Napoli: via libera alle associazioni per l’attività sportiva all’aperto (Di martedì 27 aprile 2021) Comune di Napoli: focus in commissione Sport sulla possibilità da parte delle associazioni che ne facciano richiesta di utilizzare aree e spazi all’aperto per l’attività sportiva. Oggi in Commissione Sport, presieduta da Carmine Sgambati, si è discusso della possibilità da parte delle associazioni che ne facciano richiesta di utilizzare aree e spazi all’aperto della città Leggi su 2anews (Di martedì 27 aprile 2021)di: focus in commissione Sport sulla possibilità da parte delleche ne facciano richiesta di utilizzare aree e spaziper. Oggi in Commissione Sport, presieduta da Carmine Sgambati, si è discusso della possibilità da parte delleche ne facciano richiesta di utilizzare aree e spazidella città

