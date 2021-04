Capello: «Super League? Florentino Perez non si arrenderà» (Di martedì 27 aprile 2021) Le dichiarazioni di Fabio Capello sulla Super League e Florentino Perez, suo ex presidente ai tempi del Real Madrid Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport prima del match di Champions League tra Real Madrid e Chelsea, si è soffermato sulla vicenda Super League e su Florentino Perez. «Questa volta ha sbagliato, è stato un grave errore, soprattutto a livello dei comunicazione. Lui però è un boss: pensa ancora di salvare il progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli e non si arrenderà così facilmente. Anche quando c’ero io il Real aveva gravi problemi finanziari e si salvò grazie alla Comunità di Madrid, mentre adesso non so come potranno salvarsi. La ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Le dichiarazioni di Fabiosulla, suo ex presidente ai tempi del Real Madrid Fabio, presente negli studi di Sky Sport prima del match di Championstra Real Madrid e Chelsea, si è soffermato sulla vicendae su. «Questa volta ha sbagliato, è stato un grave errore, soprattutto a livello dei comunicazione. Lui però è un boss: pensa ancora di salvare il progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli e non sicosì facilmente. Anche quando c’ero io il Real aveva gravi problemi finanziari e si salvò grazie alla Comunità di Madrid, mentre adesso non so come potranno salvarsi. La ...

