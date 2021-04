Bossetti parla dal carcere | l’appello disperato | “Giustizia per Yara”

(Di martedì 27 aprile 2021) Massimoscrive una lettera dal. Un appello del muratore che invoca la sua innocenza ma crede nellaMassimo, accusato dell’omicidio diGambirasio, rimane in. Il muratore di Mapello è in attesa di una nuova udienza sulla quale lui e la sua difesa puntano tutto. Il 19 maggio la Corte L'articolo proviene da YesLife.it.

Yeslife

Chiè Roberto Bianco, consulente della difesa e coordinatore del pool difensivo di Massimo, il muratore di 51 anni condannato definitivamente per l'omicidio della piccola Yara ...Perché è l'unica possibilità di difesa che ha Massimo. Non sapendo come venivano conservati, in quanto il presidente del tribunale ci aveva detto che lui non ci avrebbe risposto, allora ...Claudio Salvagni: "Spero che i reperti non siano stati distrutti, sono la nostra unica possibilità di difesa". La revisione si fa più probabile ...Le speranze di Massimo Bossetti sono legate allo stato di conservazione del Dna di Ignoto 1: si interroga su questo anche Marta Cartabia ...