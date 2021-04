America’s Cup | quando e dove si disputerà la prossima edizione? Chi parteciperà e quali regole? Luna Rossa…

Leggi su oasport

(Di martedì 27 aprile 2021) Cosa ne sarà dellaCup? Come sarà strutturata ladella competizione sportiva più antica al mondo?si svolgerà? Sono queste le domande più frequenti tra gli appassionati di vela e non solo.Rossa ha scaldato il cuore degli italiani durante l’inverno boreale, le gesta dell’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena hanno emozionato un’intera Nazione, strettasi per tifare da lontano la flotta italiana. Il sodalizio tricolore ha vinto la Prada Cup demolendo American Magic e Ineos Uk, poi ha tenuto testa a Team New Zealand, cedendo per 7-3 in un atto conclusivo avvincente. I Kiwi hanno difeso la Vecchia Brocca e, da Defender, hanno accettato il guanto di sfida lanciato da Ineos Uk. Il sodalizio britannico, sponsorizzato dal magnate Jim ...