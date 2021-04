Accordo post Brexit: "La ratifica della risoluzione è un momento storico" (Di martedì 27 aprile 2021) L'Accordo ha un "meccanismo vincolate di risoluzione delle dispute e la possibilità di misure unilaterali ove necessario. Voglio essere chiara: non vogliamo dover usare questi strumenti. Ma non esiteremo a usarli se necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento nel corso del dibattito sull'Accordo commerciale fra Ue e Regno Unito Leggi su rainews (Di martedì 27 aprile 2021) L'ha un "meccanismo vincolate didelle dispute e la possibilità di misure unilaterali ove necessario. Voglio essere chiara: non vogliamo dover usare questi strumenti. Ma non esiteremo a usarli se necessario". Lo ha detto la presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento nel corso del dibattito sull'commerciale fra Ue e Regno Unito

Brexit: Ue,se serve c'è strumento risoluzione controversie Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sull'accordo post Brexit tra Ue e Regno Unito. .

Nel caso Brexit si può ricorrere allo strumento per risoluzione delle controversie BRUXELLES - "L'accordo tra l'Ue ed il Regno Unito è un accordo incisivo con un meccanismo di risoluzione delle controversie vincolante e la possibilità di misure unilaterali laddove necessario. Voglio ...

