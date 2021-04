Zona gialla, dai parchi alle piazze è incubo assembramenti. Sembra un 'liberi tutti' (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano - Non è un liberi tutti, dicono tutti, ma vallo a spiegare a chi da mesi non attendeva altro. I giovani soprattutto, certo, ma non solo loro. Da oggi la Lombardia , come gran parte d'Italia, è ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano - Non è un, dicono, ma vallo a spiegare a chi da mesi non attendeva altro. I giovani soprattutto, certo, ma non solo loro. Da oggi la Lombardia , come gran parte d'Italia, è ...

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - MediasetTgcom24 : Covid, niente caffè al banco in zona gialla: la rivolta dei baristi #covid - MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Milano in zona gialla: tornano traffico urbano e code in autostrada, reggono i mezzi - _alex_kind : ah sì la zona gialla certo -