Wedding in piazza: Ora date certe, stagione per il 40% già compromessa (Di lunedì 26 aprile 2021) Chiedono ristori e date certe per programmare una stagione che per il 40% – dicono – è già compromessa, gli operatori del mondo del Wedding che si sono dati appuntamento oggi a Napoli per far sentire le proprie ragioni. Sono fotografi, Wedding planner, produttori di bomboniere, operatori turistici. Un centinaio circa quelli che si sono ritrovati davanti alla sede della Regione Campania in contemporanea con i flash mob organizzati in altre dodici piazze italiane. Trentacinquemila i matrimoni che ogni anno si organizzano in Campania: nel 2020, segnato dalla pandemia, altissimo è stato il numero di quelli rinviati. Di qui la richiesta di garanzie per ripartire. "Il nostro è un comparto completamente dimenticato – spiega Luciano Paolillo presidente dell'Airb, associazione regali e ...

